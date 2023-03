Padovan | «Quarti? In onestà non credevo a Inter e Milan Derby…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 marzo 2023)sorpreso dell’approdo diaidi finale di Champions League. Poi dice la sua sull’eventuale Derby in primavera ANDAMENTO ? Ospite negli studi di Sky Sport, Giancarloanalizza il bilancio in Champions League: «Attenzione ai facili trionfalismi, è sicuramente un dato importante avere tre italiane ai. Onestamente pensavo ci andasse solo il Napoli, invece anchecon partite diverse sono riuscite a raggiungere il traguardo. Quando ci fu il Derbyera di semifinale e non di, dall’altra parte c’era la Juventus e si rivelò una finale italiana. Il Derby porta bene alnei corsi e ricorsi storici sia perché lo hanno ...