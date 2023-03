(Di giovedì 16 marzo 2023) "Diciamo basta a questo sistema di assunzioni eamo al. Immettiamo quindi in ruolo tutti i candidati risultati idonei nei concorsi ordinari e straordinari, stabilizziamo da Gps prima e seconda fascia, su sostegno e disciplina comune, organizzando corsi ad-hoc per coloro che sono privi di specializzazione e abilitazione. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AniefTorino : Pacifico (Anief Cisal): sempre più precari, si torni al doppio canale - orizzontescuola : Pacifico (Anief Cisal): sempre più precari, si torni al doppio canale - AniefTorino : Anief su Psb Consulting - Pacifico: “Un docente tutor non basta” - LavoroeS : RT @AniefTorino: Decreto PNRR, in seguito alla plenaria il sindacato Anief chiede il riconoscimento dei titoli esteri. Pacifico: “Accelerar… - AniefTorino : “La scuola dei diritti”, terminato l’incontro sul recupero IVC con il presidente Pacifico e l’avvocato Russo. Pross… -

Secondo Marcello, presidente nazionale," i giudici si stanno rendendo conto che questi trattamenti diversificati verso lavoratori che compiono le stesse mansioni di altri non possono ...... ha presentato un "pacchetto" di richieste al decreto ora in via di approvazione non dispera: "A questo punto, la speranza dell'" dichiara il suo presidente nazionale Marcello- è che ...Per fare questo servono risorse e provvedimenti normativi adeguati', ha concluso Marcello. L'INTERVENTOIN SENATO Nel corso dell'audizione tenuta a Palazzo Madama, l'ha raccolto ...

Pacifico (Anief Cisal): sempre più precari, si torni al doppio canale Orizzonte Scuola

“Attuare un percorso che porti dignità al ruolo, al lavoro svolto da tutti gli insegnanti e da tutto il personale della scuola”.“Diciamo basta a questo sistema mono assunzioni – dice Marcello Pacifico di Anief – e torniamo al doppio canale“. Il commento arriva dopo aver visto i numeri aggiornati sul precariato nella scuola.