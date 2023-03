(Di giovedì 16 marzo 2023) commenta Assolta in primo grado per legittima difesa , una 27enne di) è stataa seiinper l' omicidio di Massimo Garitta , 53. L'episodio avvenne il ...

commenta Assolta in primo grado per legittima difesa , una 27enne di) è stata condannata a sei anni in Appello per l' omicidio di Massimo Garitta , 53 anni. L'episodio avvenne il 1 gennaio 2019: il corpo dell'uomo fu trovato, dopo la segnalazione ...Questo ha deciso la Corte di appello di Torino, che ha condannato a sei anni di carcere una 27enne di, in provincia di, che in primo grado, nel 2020, era stata assolta. La giovane ...Dietrofront: non fu legittima difesa. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha r ibaltato la sentenza della Corte d'Assise diche assolse Aurela Perhati, 25enne di, che la notte di capodanno del 2019 investì Massimo Garritta, che, da quanto riferito dalla donna, tentò di violentarla. I giudici di Torino ...

Ovada (Alessandria), investì un uomo per sfuggire allo stupro: condannata in Appello a 6 anni TGCOM

Assolta in primo grado per legittima difesa, una 27enne di Ovada (Alessandria) è stata condannata a sei anni in Appello per l'omicidio di Massimo Garitta, 53 anni. L'episodio avvenne il 1 gennaio 2019 ...