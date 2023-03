Ostia, la Asl Roma 3 cerca medici e infermieri per il Grassi: come candidarsi (Di giovedì 16 marzo 2023) L’ospedale di Ostia, il Grassi, è in cerca di nuove figure professionali da inserire nel suo organico. In particolare il nosocomio è alla ricerca di medici e infermieri. A darne notizia è l’Asl Roma 3 che ha indetto una manifestazione di interesse per dare continuità ai servizi offerti dal presidio ospedaliero che, in questo momento, rischia la chiusura notturna. L’inchiesta di Crea ha evidenziato una drastica carenza di personale sanitario Il Centro di Ricerca Economica Applicata in Sanità, il Crea, solo poco tempo fa, ha svolto una indagine grazie alla quale è emerso che in Italia mancano 30mila medici e 250mila infermieri. Una carenza che richiederebbe un investimento di ben 30,5 miliari di euro. Una situazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) L’ospedale di, il, è indi nuove figure professionali da inserire nel suo organico. In particolare il nosocomio è alla ridi. A darne notizia è l’Asl3 che ha indetto una manifestazione di interesse per dare continuità ai servizi offerti dal presidio ospedaliero che, in questo momento, rischia la chiusura notturna. L’inchiesta di Crea ha evidenziato una drastica carenza di personale sanitario Il Centro di RiEconomica Applicata in Sanità, il Crea, solo poco tempo fa, ha svolto una indagine grazie alla quale è emerso che in Italia mancano 30milae 250mila. Una carenza che richiederebbe un investimento di ben 30,5 miliari di euro. Una situazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia, la Asl Roma 3 cerca medici e infermieri per il Grassi: come candidarsi - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: DI ROMA DR. NORCIA, MINISTRO ISTRUZIONE, DIRIGENTE SCOLASTICO, LA MALATA SOFFERENTE DI IPERTENSIONE ARTERIOSA A 200 MAX… - ErnestUdogwu : RT @GHERARDIMAURO1: 6/6/988? E SI, DA 35 ANNI CHE NON SI VA PIU' DAL MEDICO CURANTE QUI CURO DA SOLO, RISULTA ANALISI GRUPPO SANGUIGNO: O P… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Che poi: per eventuale analisi del sangue, non tanto presso ASL Ostia, ma sono piu' bravi, direi BRAVISSIMI, E CONVENZI… - GHERARDIMAURO1 : Che poi: per eventuale analisi del sangue, non tanto presso ASL Ostia, ma sono piu' bravi, direi BRAVISSIMI, E CONV… -