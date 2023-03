Osimhen vuole la Champions: “Napoli, niente è impossibile. Zielinski? Ecco cosa gli ho detto” (Di giovedì 16 marzo 2023) Victor Osimhen vuole la vittoria della Champions League con il Napoli: “niente è impossibile è un sogno, ci proviamo”. Il Napoli accede ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Nella sfida di ritorno tra Napoli ed Eintracht Francoforte c’è ancora lo zampino di Osimhen che segna una doppietta. Il nigeriano al termine del match ha parlato ai microfoni di Prime: “Come ci si sente? Sicuramente molto bene. È davvero bello aver fatto la storia di questa società, è stata una grande vittoria. Congratulazioni a tutta la squadra, anche perché abbiamo fatto una bellissima prestazione. Ora dobbiamo continuare a fare bene su tutti i fronti“. Sui gol segnati contro l’Eintracht, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Victorla vittoria dellaLeague con il: “è un sogno, ci proviamo”. Ilaccede ai quarti di finale diLeague per la prima volta nella sua storia. Nella sfida di ritorno traed Eintracht Francoforte c’è ancora lo zampino diche segna una doppietta. Il nigeriano al termine del match ha parlato ai microfoni di Prime: “Come ci si sente? Sicuramente molto bene. È davvero bello aver fatto la storia di questa società, è stata una grande vittoria. Congratulazioni a tutta la squadra, anche perché abbiamo fatto una bellissima prestazione. Ora dobbiamo continuare a fare bene su tutti i fronti“. Sui gol segnati contro l’Eintracht, ...

