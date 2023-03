Osimhen: «Vincere la Champions? Non abbiamo limiti, seguiamo il nostro allenatore e andiamo avanti» (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel post partita di Napoli-Eintracht 3-0, l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. Osimhen ieri è stato autore di una doppietta. Il terzo gol, invece, lo ha firmato Piotr Zielinski su rigore. Queste le parole di Osimhen: «È una vittoria bellissima, abbiamo fatto la storia di questo club e sono felice di aver contribuito a portare a casa il risultato. Vogliamo goderci il momento e guardare avanti. Vincere la Champions? Noi continuiamo a sognare, non abbiamo limiti, seguiamo il nostro allenatore e andiamo avanti. Sappiamo di aver fatto bene fin qui, vedremo cosaci riserverà il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Nel post partita di Napoli-Eintracht 3-0, l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video.ieri è stato autore di una doppietta. Il terzo gol, invece, lo ha firmato Piotr Zielinski su rigore. Queste le parole di: «È una vittoria bellissima,fatto la storia di questo club e sono felice di aver contribuito a portare a casa il risultato. Vogliamo goderci il momento e guardarela? Noi continuiamo a sognare, nonil. Sappiamo di aver fatto bene fin qui, vedremo cosaci riserverà il ...

