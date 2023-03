Osimhen suona la carica | “Napoli che vince la Champions League? Abbiamo buone chance!”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ilraggiunge una storica qualificazione ai quarti di finale didopo la vittoria per 3-0 contro l’Eintracht Francoforte. Un 5-0 complessivo fra andata e ritorno che dice tanto sulla forza della squadra allenata da Luciano Spalletti. Squadra guidata da un super Victor, autore questa sera di una doppietta dopo il gol del vantaggio siglato all’andata in quel di Francoforte. Continua, dunque, il momento d’oro del centravanti nigeriano., le parole dopo-Eintracht, nel post partita, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal centravanti nigeriano, oggi autore di una doppietta decisiva: È fantastico fare la storia e sono felice di aver contribuito, vogliamo continuare così ...

Assente alla seduta anche ma per un permesso. Il nigeriano sta bene e tornerà a disposizione domani.

NAPOLI - Bell'ambiente al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli dove si canta per Diego mentre si suona col sax. Allenamento mattutino per il Napoli in vista della sfida di sabato sera al Maradona contro l'Atalanta. Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno di Lozano che si è fermato per un risentimento muscolare.