Osimhen gol all’Eintracht | vola a 2 | 40 metri d’altezza | ma la cosa più impressionante è un altra

Il gol di Osimhen è stato impressionante, con un colpo di testa perentorio dato dall'alto dei suoi 2,40 metri d'altezza raggiunti in volo. Il centravanti nigeriano Victor Osimhen ha firmato la qualificazione del Napoli ai quarti di finale della Champions League grazie alla sua doppietta contro l'Eintracht Francoforte. La prima rete è stata particolarmente impressionante, con Osimhen che ha raggiunto un'altezza di 2,40 metri per colpire il pallone con un colpo di testa perentorio. La sua esplosività fuori dalla norma gli ha permesso di rimanere quasi sospeso in aria, prima di dare una frustata con il collo che ha trasformato l'assist morbido in una traiettoria imprendibile per l'estremo difensore dell'Eintracht. Se l'altezza raggiunta è stata da applaudi, un altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : L’apertura di #Lobotka, il cross al bacio (con il destro!) di #Politano e lo stacco imperioso di #Osimhen. L’ennesi… - annatrieste : Con l'azione che ha portato a questo gol di Osimhen, Lobotka ha pienamente giustificato il rinnovo, l'aumento e mol… - annatrieste : Non so se devo piangere perché Osimhen si è fatto male o perché ha fatto gol - iceTeaSince1856 : RT @Paolosantagata5: #NapoliEintracht Osimhen vola a 2,40 metri d’altezza per il gol all’Eintracht. Con questo Osimhen corriamo #ilRischi… - BeppeSammartino : RT @anperillo: L’apertura di #Lobotka, il cross al bacio (con il destro!) di #Politano e lo stacco imperioso di #Osimhen. L’ennesimo gol da… -