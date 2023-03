(Di giovedì 16 marzo 2023)dichiara, in merito alcol, che introverà unacon il club azzurro Victorha espresso diversi concetti importanti all’interno di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport1 al termine di-Eintracht Francoforte: “Sono molto contento di aver segnato due gol e di aver aiutato la squadra. Vogliamo continuare così. Come ricordo la mia esperienza in Germania? Non è stato facile, ma è stato un periodo istruttivo, formativo. Ho giocato ad esempio con Mario Gomez. Ho imparato molto da lui. Mi ha guidato e mi ha dato preziosi consigli. Sono molto felice di averlo avuto al mio fianco. Gli sarò eternamente grato per questo. L’esperienza al Wolfsburg mi ha reso quello che sono oggi. Scudetto? Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : Victor #Osimhen parla del suo futuro a #Napoli: 'Deciderò a fine stagione' ????? - napolipiucom : Osimhen: 'Futuro col Napoli? Insieme troveremo una soluzione in estate' #CalcioNapoli #futuro #OSIMHEN… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: #Osimhen fa sognare i tifosi sullo scudetto, ma lancia un messaggio enigmatico sul suo futuro ?? - LucianoQuaranta : RT @GianmarcoGio: ?? #Osimhen: “Non so cosa accadrà in futuro. A fine stagione ne discuterò con i miei agenti e con il club. Sono tanto grat… - EuropaCalcio : #Napoli , #Osimhen : “Futuro? Non so cosa accadrà. A fine stagione…” #europacalcio -

Nel frattempo, il giocatore è tornato a parlare del proprio. Calciomercato Napoli, le parole disul suo futuroA 'Sport1' il centravanti si è espresso così: 'Non so cosa possa ...Parla così Victorai microfoni tedeschi di Sport1 dopo il passaggio del turno in Champions ... 'IlNon so cosa accadrà, a fine stagione ne discuteremo con i miei agenti. Sarò in ...NAPOLI,: 'NON SO COSA ACCADRA'. A FINE STAGIONE...' Queste le sue parole: "Non so cosa riserva il. Penso di essere sulla strada giusta. Alla fine della stagione, mi siederò ...

Osimhen e il futuro: "Deciderò a fine stagione, grato al Napoli" La Gazzetta dello Sport

Mercato ora per ora Il terzo anno al Napoli può essere l'ultimo per Victor Osimhen L'ennesima Il terzo anno al Napoli può essere l'ultimo per Victor Osimhen L'ennesima grande stagione del… Leggi ...Osimhen continua a trascinare il Napoli a suon di gol, l’attaccante ha travolto anche l’Eintracht Francoforte. L’annuncio sul futuro Il Napoli continua a sognare anche in campo europeo sulle ali di ...