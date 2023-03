Osimhen | «Futuro? A fine stagione tratterò con il Napoli | troveremo una buona soluzione»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’attaccante del, Victor, ha rilasciato un’intervista alla testata tedesca Sport1 al termine della partita di ieri contro l’Eintracht Francoforte, in Champions League., parli davvero tedesco? «Un po’ sì (ride), ma parliamo in inglese». Un gol all’andata, due al ritorno: hai eliminato quasi da solo l’Eintracht. Cosa pensi dopo un tale successo? «Sono molto contento di aver segnato due gol e di aver aiutato la squadra. Spero che si possa continuare allo stesso modo e confermare la grande prestazione nelle prossime settimane». Nell’inverno del 2017 ti sei trasferito dalla Nigeria al Wolfsburg a 18 anni. Dopo solo 15 presenze in Bundesliga eri già etichettato come un pessimo acquisto e sei stato prestato al Belgio. Ora hai segnato una svolta. Sei una stella molto ambita. Come ricordi il tuo periodo difficile in ...