Osimhen: "Fantastico, abbiamo fatto la storia. La Champions? Continuiamo a sognare" (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVictor Osimhen ha trascinato il Napoli per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. L'attaccante nigeriano ha schiantato l'Eintracht con tre gol tra andata e ritorno. A Fuorigrotta ha deciso il match con una doppietta: "È Fantastico fare la storia e sono felice di aver contribuito, vogliamo continuare così in questa competizione. Ho fatto una grande partita, come tutta la squadra, contro un'avversaria difficile. Dobbiamo andare avanti così. Vincere la Champions League? Continuiamo a sognare – rincara Osimhen – abbiamo la squadra per farlo. Siamo sulla buona strada, abbiamo un grande allenatore e penso che le chance non mancano".

