«Osimhen è più forte di Haaland» (Di giovedì 16 marzo 2023) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oma Akatugba, giornalista-amico di Victor Osimhen e membro del suo entourage. Akatugba, che fa parte del suo entourage, ha parlato dell’ultima partita di Osimhen contro il Francoforte dove il nigeriano è stato autore di una doppietta che ha concesso agli azzurri il passaggio del turno. Di seguito le sue parole rilasciate in radio: «Siamo felicissimi, ieri Victor ha giocato un’altra grandissima partita e ha mostrato tutto il proprio valore. Da quando è tornato dall’infortunio, è andato a segno in tutte le partite di Champions League del Napoli, si tratta del primo calciatore della storia azzurra ad avere un filotto così continuo anche in Europa. E di certo Victor è il primo nigeriano a segnare nella fase finale della Champions League. È in una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oma Akatugba, giornalista-amico di Victore membro del suo entourage. Akatugba, che fa parte del suo entourage, ha parlato dell’ultima partita dicontro il Francodove il nigeriano è stato autore di una doppietta che ha concesso agli azzurri il passaggio del turno. Di seguito le sue parole rilasciate in radio: «Siamo felicissimi, ieri Victor ha giocato un’altra grandissima partita e ha mostrato tutto il proprio valore. Da quando è tornato dall’infortunio, è andato a segno in tutte le partite di Champions League del Napoli, si tratta del primo calciatore della storia azzurra ad avere un filotto così continuo anche in Europa. E di certo Victor è il primo nigeriano a segnare nella fase finale della Champions League. È in una ...

Futuro Osimhen, c'è l'annuncio ufficiale del bomber ...bomber e l'offerta dovrà essere più che irrinunciabile, ben oltre i 100 milioni di euro. Nel frattempo, il giocatore è tornato a parlare del proprio futuro. Calciomercato Napoli, le parole di Osimhen ... In Europa nessuno sa come prendere il Napoli. Vale le più forti e ha meno da perdere (Gazzetta) Due, splendidi, di Osimhen, uno su rigore di Zielinski. Non c'è pronostico in questa Champions. Il Napoli vale le più forti e ha meno da perdere'. Una menzione particolare va al primo gol del ... Napoli, Osimhen: 'Sono tra gli attaccanti più forti al mondo, ma posso ancora crescere' 'Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo io e la squadra. Sono convinto di essere uno degli attaccanti più forti al mondo, ma posso ancora crescere tanto'. Parla così Victor Osimhen ai microfoni tedeschi di Sport1 dopo il passaggio del turno in Champions League ai danni dell'Eintracht di Francoforte. ' ... ...bomber e l'offerta dovrà essereche irrinunciabile, ben oltre i 100 milioni di euro. Nel frattempo, il giocatore è tornato a parlare del proprio futuro. Calciomercato Napoli, le parole di...Due, splendidi, di, uno su rigore di Zielinski. Non c'è pronostico in questa Champions. Il Napoli vale leforti e ha meno da perdere'. Una menzione particolare va al primo gol del ...'Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo io e la squadra. Sono convinto di essere uno degli attaccantiforti al mondo, ma posso ancora crescere tanto'. Parla così Victorai microfoni tedeschi di Sport1 dopo il passaggio del turno in Champions League ai danni dell'Eintracht di Francoforte. ' ... Doppio Osimhen più Zielinski: il Napoli vola ai quarti e fa la storia Calcio mercato web