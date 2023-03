Oscar 2023: Tom Cruise assente per evitare di incontrare Nicole Kidman? (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli ultimi giorni è emersa in rete un'indiscrezione circa l'assenza di Tom Cruise dalla cerimonia. L'attore non si sarebbe presentato per evitare di incrociare la sua ex Nicole Kidman. Tra i grandi assenti degli Oscar di quest'anno un nome è balzato su tutti. Stiamo parlando di Tom Cruise, che nel 2022 è tornato sul grande schermo con Top Gun: Maverick, film che a detta di Steven Spielberg ha letteralmente salvato il culo dell'industria cinematografica. Secondo alcune fonti Tom era assente per impegni logistici in quanto si trovava sul set inglese di di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II, in uscita nel 2024. L'indiscrezione riportata dal Daily Mail, invece, è molto più personale. Secondo la testata Tom non si sarebbe presentato agli Oscar ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli ultimi giorni è emersa in rete un'indiscrezione circa l'assenza di Tomdalla cerimonia. L'attore non si sarebbe presentato perdi incrociare la sua ex. Tra i grandi assenti deglidi quest'anno un nome è balzato su tutti. Stiamo parlando di Tom, che nel 2022 è tornato sul grande schermo con Top Gun: Maverick, film che a detta di Steven Spielberg ha letteralmente salvato il culo dell'industria cinematografica. Secondo alcune fonti Tom eraper impegni logistici in quanto si trovava sul set inglese di di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II, in uscita nel 2024. L'indiscrezione riportata dal Daily Mail, invece, è molto più personale. Secondo la testata Tom non si sarebbe presentato agli...

