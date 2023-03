Osasuna | Sergio Herrera ancora protagonista | doppio record per il portiere

Leggi su serieanews

(Di giovedì 16 marzo 2023) L’è una delle squadre rivelazione della Liga in questa stagione. Nel club spagnolo si è messo in mostra spesso. Non vive un grandissimo momento, ma l’resta una delle più belle sorprese di questa stagione in Liga. Il club iberico aveva ben altre ambizioni, ma ora è ottavo in classifica ed è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.