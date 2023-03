Oriana e Daniele, cena insieme al GF Vip: “Non ci siamo baciati”, ecco cosa è successo – VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) Come è andata la cena romantica tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Le ultime battute nella Casa del Grande Fratello Vip, stanno generando un clima più rilassato in vista della finale. Oriana e Daniele insieme a cena al GF Vip: “Non ci siamo baciati, ma…” Daniele da solo con Oriana ha avuto modo di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 marzo 2023) Come è andata laromantica traMarzoli eDal Moro? Le ultime battute nella Casa del Grande Fratello Vip, stanno generando un clima più rilassato in vista della finale.al GF Vip: “Non ci, ma…”da solo conha avuto modo di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele e Oriana rischiano di separarsi... ecco come e cosa sono stati per noi in questa avventura di #GFVIP. ?? - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - GrandeFratello : Daniele resta in Casa... e Oriana può riabbracciarlo! #GFVIP - sasino666 : @stracciodaculo Ieri sera Oriana ha sentito fuori dal confessionale che dicevano a tutti( li avevano chiamati tutti… - teamsolearmy : Oriana a Nikita l’aveva insultata per non aver salvato nella catena Daniele @SBruganelli @alfosignorini… -