Ore 9.28: 'L'on. Aldo Moro è stato rapito': molti anni dopo il 16 marzo ancora troppi misteri (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 16 marzo 1978 , poco dopo le 9, un commando delle Brigate Rosse entra in azione in via Fani, a Roma: blocca le auto del presidente Dc Aldo Moro, uccide i 5 uomini di scorta e portano via Moro su ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 161978 , pocole 9, un commando delle Brigate Rosse entra in azione in via Fani, a Roma: blocca le auto del presidente Dc, uccide i 5 uomini di scorta e portano viasu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #atlantide Riviviamo insieme ad @andreapurgatori le ore prima del rapimento di Aldo Moro. Un tuffo nel passato per… - paoloigna1 : RT @IveserVenezia: 16 marzo 1978, ore 9.00: Via Fani, Roma Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Aldo Moro, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Fra… - stefi_bert : RT @IveserVenezia: 16 marzo 1978, ore 9.00: Via Fani, Roma Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Aldo Moro, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Fra… - Lust4life92J : Oggi il 16 marzo del 1978 alle ore 9:00 a Roma, in via Fani, una banda armata conosciuta con il nome BRIGATE ROSSE… - GiovanniBenede9 : RT @Parabel66836534: Live giovedi 16/03/2023 alle ore 20.00 ? Guerra Russo-Ucraina - 'Scenari Possibili - con: Aldo Giannuli -