Orario e dove vedere sorteggi quarti di finale Champions League (Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon (Svizzera), nel quartier generale della Uefa, avranno luogo i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. La massima competizione europea è finalmente giunta alla sua fase finale: sono 8 le squadre classifica, tra cui 3 italiane (Napoli, Inter e Milan). Il sorteggi dei quarti di finale di Champions League sarà visibile su Canale 20, SkySport 24, Prime Video, Mediaset Infinity e NOW. Potrete seguire i sorteggi dei quarti di finale di Champions League sia in TV, anche in chiaro (come vi abbiamo detto), oppure in diretta streaming (qualora vi trovate fuori dalla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon (Svizzera), neler generale della Uefa, avranno luogo ideididi. La massima competizione europea è finalmente giunta alla sua fase: sono 8 le squadre classifica, tra cui 3 italiane (Napoli, Inter e Milan). Ildeididisarà visibile su Canale 20, SkySport 24, Prime Video, Mediaset Infinity e NOW. Potrete seguire ideididisia in TV, anche in chiaro (come vi abbiamo detto), oppure in diretta streaming (qualora vi trovate fuori dalla ...

