“Onore al compagno Tito”, grida in aula la consigliera comunale Pci. Sinistra toscana rossa di vergogna (Di giovedì 16 marzo 2023) Ha gridato “Onore al compagno Tito” nel pieno del consiglio comunale: molti compagni sono rimasti al muro di Berlino e alla nostalgia per l’Unione sovietica. Un esempio su tutti è dato dalla consigliera dell’Unione Empolese Valdelsa, e capogruppo Pci nel Consiglio comunale di Cerreto Guidi (Firenze) Susanna Rovai. La consigliera Pci, che ha come foto profilo su Facebook la bandiera cubana e che condivide fiera il libretto rosso di Mao, ha fatto la sua intermerata nel corso di un dibatTito nel Consiglio dell’Unione dell’Empolese Valdelsa, al momento del voto di una proposta che “chiedeva la revoca di Titoli onorifici al leader jugoslavo Jozip Tito, reo di aver infoibato migliaia di italiani”. In fase ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Hato “al” nel pieno del consiglio: molti compagni sono rimasti al muro di Berlino e alla nostalgia per l’Unione sovietica. Un esempio su tutti è dato dalladell’Unione Empolese Valdelsa, e capogruppo Pci nel Consigliodi Cerreto Guidi (Firenze) Susanna Rovai. LaPci, che ha come foto profilo su Facebook la bandiera cubana e che condivide fiera il libretto rosso di Mao, ha fatto la sua intermerata nel corso di un dibatnel Consiglio dell’Unione dell’Empolese Valdelsa, al momento del voto di una proposta che “chiedeva la revoca dili onorifici al leader jugoslavo Jozip, reo di aver infoibato migliaia di italiani”. In fase ...

