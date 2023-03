“Onestini va espulso” GF Vip | scoperta choc dalle telecamere | “È una schifezza imperdonabile”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 16 marzo 2023) Per l’ennesima volta Lucasi trova al centro di una funesta polemica e di mezzo non poteva non esserci Nikita Pelizon, o meglio, il suo temibile fandom dei Nikiters. Questi molte volte si sono dimostrati anche in grado di battere i Donnalisi nelle faide web. Il 30enne avrebbe commesso un gesto gravissimo al GF Vip. Tra l’altro non sarebbe la prima volta, in questi lunghissimi sei mesi, che un concorrente della dimora del GF Vip 7 si sarebbe reso protagonista di un gesto così nei confronti di Nikita Pelizon. Mesi e mesi fa la ex gieffina Elenoire Ferruzzi si è beccata la squalifica e Nicole Murgia l’ha rischiata. Guai per Luca? GF Vip, il gestodi LucaAlcuni accaniti sostenitori di Nikita Pelizon sostengono l’ex tronista di Uomini e Donne, ieri, si sia lanciato alle spalle ...