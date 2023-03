Onestini al centro di una polemica, chiesta la squalifica: “Gesto schifoso” (Di giovedì 16 marzo 2023) Ancora una volta Luca Onestini al centro di una polemica e anche in questo caso a scagliarsi contro il gieffino sono state le fan di Nikita (che hanno anche chiesto la squalifica). Alcune fan della vippona sostengono che Luca abbia lanciato del sale ‘per scaramanzia’ nei confronti proprio della Pelizon. Ma siamo sicuri che si tratti davvero di un Gesto rivolto a Nikita? Nel video che circola su Twitter infatti si vede Onestini che mentre è solo in cucina prende il barattolo del sale e dopo averlo usato getta qualche granello alle sue spalle. Le Nikiters però sostengono che sia uno scongiuro legato alla loro beniamina perché lei e Antonella sono state le ultime a parlare con il vippone pochi minuti prima del lancio del sale. Io ogni volta che leggo tweet polemici con i tag al Codacons, ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 marzo 2023) Ancora una volta Lucaaldi unae anche in questo caso a scagliarsi contro il gieffino sono state le fan di Nikita (che hanno anche chiesto la). Alcune fan della vippona sostengono che Luca abbia lanciato del sale ‘per scaramanzia’ nei confronti proprio della Pelizon. Ma siamo sicuri che si tratti davvero di unrivolto a Nikita? Nel video che circola su Twitter infatti si vedeche mentre è solo in cucina prende il barattolo del sale e dopo averlo usato getta qualche granello alle sue spalle. Le Nikiters però sostengono che sia uno scongiuro legato alla loro beniamina perché lei e Antonella sono state le ultime a parlare con il vippone pochi minuti prima del lancio del sale. Io ogni volta che leggo tweet polemici con i tag al Codacons, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Onestini al centro di una polemica, chiesta la squalifica: “Gesto schifoso” - vogliosolot3 : Comunque Onestini rovina sempre tutto perché deve stare al centro dell’attenzione, che palle #gfvip - BLACKCR84494574 : @Iperborea_ Onestini....ha fatto un altro centro... - Isus873 : @Cali_Gr Una poetessa sublime, complimenti ?????????? aggiungerei il faccione di Onestini (in questo caso) in fondo al… - Giogiolino1 : @stella_zodiac Onestini il saputello ha rotto alquanto, non diverte fa solo figure squallide da persona poco intell… -