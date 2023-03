Omicidio Mario Cerciello, la Cassazione annulla la sentenza d’Appello: ‘Processo da rifare’ (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione della Corte di Cassazione di annullare con rinvio la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d’Appello per l’Omicidio del vicebrigadiere, Mario Cerciello Rega, ha colto di sorpresa in molti. E tra tutti uno dei due imputati, Gabriele Natale Hjort che non è riuscito a trattenere l’emozione di sapere che ci sarà un processo d’Appello bis nel quale verranno riesaminate le posizioni dei due uomini americani ritenuti gli autori dell’assassinio del carabiniere. La decisione della Corte di Cassazione La Corte d’Appello si era pronunciata nei confronti di Finnegan Lee Elder e Hjorth con una sentenza di condanna rispettivamente a 24 e 22 anni di reclusione per aver ucciso a coltellate il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) La decisione della Corte didire con rinvio lapronunciata dai giudici della Corteper l’del vicebrigadiere,Rega, ha colto di sorpresa in molti. E tra tutti uno dei due imputati, Gabriele Natale Hjort che non è riuscito a trattenere l’emozione di sapere che ci sarà un processobis nel quale verranno riesaminate le posizioni dei due uomini americani ritenuti gli autori dell’assassinio del carabiniere. La decisione della Corte diLa Cortesi era pronunciata nei confronti di Finnegan Lee Elder e Hjorth con unadi condanna rispettivamente a 24 e 22 anni di reclusione per aver ucciso a coltellate il ...

