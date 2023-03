Omicidio di San Valentino ad Acilia, arrestato l’autore del delitto di Paolo Corelli: è un 27enne (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 16 marzo 2023) Era stato freddato in mezzo alla strada, poco più di un anno fa, la mattina del giorno di San Valentino, il 14 febbraio del 2022, quartiere San Giorgio di Acilia. E ora, a distanza di poco più di un anno, quello che sembra essere l’assassino di Paolo Corelli, ha un volto. Ed è stato arrestato, su delega della Procura della Repubblica di Roma, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un uomo di 27 anni, gravemente indiziato di essere l’autore dell’Omicidio. Omicidio Acilia, la pista della vendetta: Paolo Corelli e l’ombra della lite con un boss della zona Omicidio per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Era stato freddato in mezzo alla strada, poco più di un anno fa, la mattina del giorno di San, il 14 febbraio del 2022, quartiere San Giorgio di. E ora, a distanza di poco più di un anno, quello che sembra essere l’assassino di, ha un volto. Ed è stato, su delega della Procura della Repubblica di Roma, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un uomo di 27 anni, gravemente indiziato di esseredell’, la pista della vendetta:e l’ombra della lite con un boss della zonaper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Omicidio di San Valentino ad Acilia, arrestato l’autore del delitto di Paolo Corelli: è un 27enne (VIDEO) - Agenparl : #CONTIENE VIDEO# OMICIDIO DI SAN VALENTINO AD ACILIA - #Carabinieri ARRESTANO UN UOMO. - - sandroraffini : RT @lastoriadioggi: essere stati interrogati in questura furono trasferiti nelle carceri di San Giovanni in Monte, fino a quando decaddero… - massimo_san : RT @laGreta_: 23.09.2022: Meloni sulla sua futura vittoria: 'un riscatto [...] per un sacco di gente che in questa nazione ha dovuto per de… - massimo_san : RT @PossibileIt: Non sono fascisti ma copiano il discorso di Mussolini dopo l'omicidio Matteotti. (Non ci si crede.) -