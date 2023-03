Omicidio coniugi, delitto con beffa nella successione mortis causa (Di giovedì 16 marzo 2023) Fari puntati, oggi, o forse da sempre, sull’eredità e dunque sulle proprietà economiche e immobiliari intestate a Tonino Calò vittima, insieme alla moglie, dell’odio covato fin dall’età di 9 anni dal fratello Cosimo. Che Tonino sia stato anche vittima del fratello Carmelo con pressioni psicologiche non è provato. Ma che Carmelo, con un passato economico finanziario opaco, intestava tutto al fratello Tonino, sì: dalla casa estiva di Serranova alla famosa sala da ballo e parcheggio di contrada Canali di cui Tonino raccoglieva gli spiccioli come parcheggiatore. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 marzo 2023) Fari puntati, oggi, o forse da sempre, sull’eredità e dunque sulle proprietà economiche e immobiliari intestate a Tonino Calò vittima, insieme alla moglie, dell’odio covato fin dall’età di 9 anni dal fratello Cosimo. Che Tonino sia stato anche vittima del fratello Carmelo con pressioni psicologiche non è provato. Ma che Carmelo, con un passato economico finanziario opaco, intestava tutto al fratello Tonino, sì: dalla casa estiva di Serranova alla famosa sala da ballo e parcheggio di contrada Canali di cui Tonino raccoglieva gli spiccioli come parcheggiatore. Segui su affaritaliani.it

