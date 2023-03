Omicidio Cerciello Rega, la Cassazione smonta in parte la sentenza di condanna di Hjorth ed Elder: si farà un nuovo processo (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sarà un processo d’appello bis per Gabriel Natale Hjorth e per Finnegan Lee Elder, i due americani imputati per l’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. È quanto hanno deciso i giudici della prima sezione penale della Cassazione che hanno annullato con rinvio a una nuova sezione della Corte d’Appello di Roma la sentenza che aveva condannato a 24 anni Elder e a 22 Hjorth, smontando così l’impianto accusatorio. La procura generale aveva chiesto invece la conferma delle condanne. Per HElder la condanna a 24 anni di reclusione è stata annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Ci sarà und’appello bis per Gabriel Natalee per Finnegan Lee, i due americani imputati per l’del carabiniere Mario, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. È quanto hanno deciso i giudici della prima sezione penale dellache hanno annullato con rinvio a una nuova sezione della Corte d’Appello di Roma lache avevato a 24 annie a 22ndo così l’impianto accusatorio. La procura generale aveva chiesto invece la conferma delle condanne. Per Hlaa 24 anni di reclusione è stata annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e ...

