Omicidio Cerciello Rega, la Cassazione: appello-bis per gli statunitensi Elder e Hjorth (Di giovedì 16 marzo 2023) La procuratrice generale della Suprema Corte, Francesca Loy, aveva chiesto la conferma delle condanne per per Gabriel Natale Hjorth e per Finnegan Lee Elder, i due giovani studenti Usa condannati in primo e secondo grado per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio del 2019 a Roma con undici coltellate ma i giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno invece deciso che ci sarà un nuovo processo, un appello-bis per i due, annullando con rinvio a una nuova sezione della Corte d’appello di Roma la sentenza che aveva condannato in secondo grado a 24 anni Elder e a 22 Hjorth. Per Gabriel Natale Hjorth l’appello-bis riguarderà solo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) La procuratrice generale della Suprema Corte, Francesca Loy, aveva chiesto la conferma delle condanne per per Gabriel Natalee per Finnegan Lee, i due giovani studenti Usa condannati in primo e secondo grado per l’del vicebrigadiere dei carabinieri Mario, ucciso il 26 luglio del 2019 a Roma con undici coltellate ma i giudici della prima sezione penale dellahanno invece deciso che ci sarà un nuovo processo, un-bis per i due, annullando con rinvio a una nuova sezione della Corte d’di Roma la sentenza che aveva condannato in secondo grado a 24 annie a 22. Per Gabriel Natalel’-bis riguarderà solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Omicidio Cerciello Rega, la Cassazione: ci sarà l’appello bis per rivalutare le posizioni di Lee Elder Finnegan e G… - RaiNews : Una decisione, arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio, che di fatto smonta sia la sentenza di primo grado, dove… - alexsreborn8339 : RT @ImolaOggi: Omicidio Cerciello, la Cassazione annulla le condanne: appello bis per Elder e Hjorth. Esulta la difesa dei due americani.… - SecolodItalia1 : Omicidio Cerciello Rega, la Cassazione: appello-bis per gli statunitensi Elder e Hjorth - asiram1308 : Mamma mia, ché servità di ??. 'La vida no vale nada' Omicidio Cerciello Rega, la Cassazione annulla le condanne agli… -