Omicidio Cerciello Rega | condanne annullate Natale Hjort dopo la sentenza | ' Lacrime di gioia e sollievo dopo 4 anni'

È arrivato ieri in tarda serata il verdetto della Cassazione sul caso dell'di MarioRega . Uno dei due americani accusati, Gabriel Natale Hjort , ha parlato dal carcere di Velletri dove è rinchiuso: 'Ieri ho atteso fino a tarda notte senza avere notizie. ......di Roma la sentenza di secondo grado sulle aggravanti e sul reato di resistenza a pubblico ufficiale per l'del carabiniere Mario Abbonati per leggere anche Leggi anche, ...Si apre un nuovo capitolo in merito al processo sull'del vice brigadiere dei carabinieri MarioRega , ucciso con undici coltellate in venti secondi e, per questo motivo. La Cassazione ha deciso di annullare le condanne in Appello ai ...

Omicidio Cerciello, Cassazione: sentenza annullata per i due americani, ci sarà l'appello bis TGCOM

Appello bis per Gabriele Natale Hjorth per il concorso in omicidio, stessa cosa per Finnegan Lee Elder per quanto riguarda le aggravanti Appello bis per Gabriel Natale Hjorth sull’accusa di aver conco ...La Corte di Cassazione ha annullato ieri le condanne nei confronti di Lee Elder Finnegan e Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Secondo i giudici del Palazzaccio ...