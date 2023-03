Omicidio Cerciello Rega, annullate le condanne per i due americani. Presto un nuovo processo (Di giovedì 16 marzo 2023) La corte di Cassazione ha disposto l'Appello bis per Gabriel Natale Hjort e bis anche per Finnegan Lee Elder per le sole aggravanti all'omicidio del vice Brigadiere Mario Cerciello Rega Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) La corte di Cassazione ha disposto l'Appello bis per Gabriel Natale Hjort e bis anche per Finnegan Lee Elder per le sole aggravanti all'omicidio del vice Brigadiere Mario Cerciello

Cerciello Rega, Cassazione: appello bis per i due accusati dell'omicidio del carabiniere Si terrà un processo d'appello bis per Gabriel Natale Hjorth accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019. Lo ha deciso la Corte di Cassazione al termine di una camera di consiglio durata diverse ore.