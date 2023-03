Omicidio Cerciello | la Cassazione annulla le condanne con rivio per i due americani

(Di giovedì 16 marzo 2023)te con rinvio lea 24 anni per Finnegan Lee Elder e a 22 anni per Gabriel Natale Hjort in relazione all’del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega , avvenuto nella...

Annullate con rinvio le condanne a 24 anni per Finnegan Lee Elder e a 22 anni per Gabriel Natale Hjorth in relazione all'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere romano di Prati. Una decisione, arrivata dopo 5 ore di camera di consiglio. 16 marzo 2023

Omicidio Cerciello, Cassazione: sentenza annullata per i due americani, ci sarà l'appello bis TGCOM

La Cassazione ha riconosciuto nei confronti di Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale Hjorth che la sentenza di condanna per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, originario ..." Non si aggredisce un uomo disarmato con 11 fendenti in 20 secondi ". A dirlo è il procuratore generale della Cassazione Francesca Loy che ha chiesto… Leggi ...