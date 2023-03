Omicidio Cerciello. Cassazione: appello bis sul concorso per Hjorth, sulla resistenza per Elder (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - appello bis per Gabriel Natale Hjorth per il concorso nell'Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019. Lo ha deciso la Corte di Cassazione al termine di una camera di consiglio durata diverse ore. Per il 21enne americano il sostituto procuratore aveva chiesto la conferma dei 22 anni di reclusione come deciso dalla Corte di appello di Roma. Nuovo appello, ma limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale e le aggravanti, per Finnegan Lee Elder. Per il 22enne statunitense il sostituto procuratore aveva chiesto la conferma della condanna a 24 anni di carcere inflitta dalla Corte d'appello di Roma. Il pg: "11 coltellate in 20 ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI -bis per Gabriel Nataleper ilnell'del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019. Lo ha deciso la Corte dial termine di una camera di consiglio durata diverse ore. Per il 21enne americano il sostituto procuratore aveva chiesto la conferma dei 22 anni di reclusione come deciso dalla Corte didi Roma. Nuovo, ma limitatamente al reato dia pubblico ufficiale e le aggravanti, per Finnegan Lee. Per il 22enne statunitense il sostituto procuratore aveva chiesto la conferma della condanna a 24 anni di carcere inflitta dalla Corte d'di Roma. Il pg: "11 coltellate in 20 ...

