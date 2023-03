Omicidio Cerciello, annullata sentenza per Elder e Hjorth (Di giovedì 16 marzo 2023) Appello bis per il processo sull`Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I giudici della Cassazione hanno annullato le condanne nei confronti dei due giovani statunitensi Lee Elder Finnegan e Gabriel Natale Hjort che in appello avevano preso, rispettivamente, 24 anni e 22 anni.In relazione alle aggravanti contestate ed alla resistenza a pubblico ufficiale i giudici della Cassazione hanno annullato la sentenza nei confronti di Lee Elder Finnegan ed hanno disposto un nuovo processo di appello. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna.Rispetto invece alla posizione di Gabriel Natale Hjorth è stato deciso l`annullamento con rinvio sull`accusa contestata di concorso in Omicidio.Legale Elder: ora riquantificare la pena"Siamo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 marzo 2023) Appello bis per il processo sull`del vicebrigadiere MarioRega. I giudici della Cassazione hanno annullato le condanne nei confronti dei due giovani statunitensi LeeFinnegan e Gabriel Natale Hjort che in appello avevano preso, rispettivamente, 24 anni e 22 anni.In relazione alle aggravanti contestate ed alla resistenza a pubblico ufficiale i giudici della Cassazione hanno annullato lanei confronti di LeeFinnegan ed hanno disposto un nuovo processo di appello. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna.Rispetto invece alla posizione di Gabriel Nataleè stato deciso l`annullamento con rinvio sull`accusa contestata di concorso in.Legale: ora riquantificare la pena"Siamo ...

