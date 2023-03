Omicidio Capurso: 29enne ucciso a coltellate in strada per una lite, ci sono anche 2 feriti (Di giovedì 16 marzo 2023) Omicidio Capurso, in via Casamassima. E’ successo nel Barese. Un uomo è stato ucciso in strada a coltellate. sono intervenuti sul posto il 118 e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, ci sono anche due feriti. Insieme scopriamo i dettagli di questo avvenimento scioccante. Omicidio Capurso: cosa è accaduto Questa sera intorno alle ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023), in via Casamassima. E’ successo nel Barese. Un uomo è statoinintervenuti sul posto il 118 e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, cidue. Insieme scopriamo i dettagli di questo avvenimento scioccante.: cosa è accaduto Questa sera intorno alle ... TAG24.

Bari, un morto e un ferito dopo lite 22.15 Bari, un morto e un ferito dopo lite Un uomo è stato ucciso a coltellate a Capurso, alle porte di Bari. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi al petto. L'omicidio è avvenuto in strada,vicino a una barberia, al culmine di una lite. La vittima aveva 29 anni. Litigio termina con l'omicidio a Capurso: 29enne accoltellato dopo l'inseguimento in auto, due feriti L'inseguimento e l'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, le auto si erano inseguite dalla vicina Mola e sono giunte a Capurso poco dopo le 18.30.