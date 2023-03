Olanda, il Partito dei contadini sbanca il Senato: l’ambientalismo ideologico costa caro al governo (Di giovedì 16 marzo 2023) L’analista britannico, trapiantato nei Paesi Bassi, Ben Coates l’ha definita «una specie di terremoto nella politica olandese». Benché, infatti, le previsioni della vigilia sul voto in Olanda consideravano l’ipotesi che il Partito dei contadini potesse entrare per la prima volta in Senato, ben meno accreditato era lo scenario per cui potesse diventare maggioritario. Invece, è proprio quanto accaduto: il Bbb si è aggiudicato 15 seggi e il 20% delle preferenze. Con un programma politico che suona come una sveglia all’ambientalismo ideologizzato, non solo di Amsterdam. Il Partito dei contadini provoca un «terremoto politico» in Olanda «Senza pesca, niente mare sano» e «Senza caccia, niente fauna sana» sono stati alcuni degli slogan della campagna ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) L’analista britannico, trapiantato nei Paesi Bassi, Ben Coates l’ha definita «una specie di terremoto nella politica olandese». Benché, infatti, le previsioni della vigilia sul voto inconsideravano l’ipotesi che ildeipotesse entrare per la prima volta in, ben meno accreditato era lo scenario per cui potesse diventare maggioritario. Invece, è proprio quanto accaduto: il Bbb si è aggiudicato 15 seggi e il 20% delle preferenze. Con un programma politico che suona come una sveglia alideologizzato, non solo di Amsterdam. Ildeiprovoca un «terremoto politico» in«Senza pesca, niente mare sano» e «Senza caccia, niente fauna sana» sono stati alcuni degli slogan della campagna ...

