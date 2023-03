Oggi 16 marzo: Beato Giovanni Cacciafronte de Sordi. Paga a caro prezzo la sua fedeltà a Gesù Cristo (Di giovedì 16 marzo 2023) Giovanni Cacciafronte de Sordi, vescovo e martire, vive all’epoca del conflitto tra l’imperatore Federico Barbarossa e il papato. Riesce a mantenere Cremona obbediente al Papa e Paga con l’esilio la sua fedeltà alla Chiesa. Il martirio per mano di un sicario non gli impedirà di perdonare la mano assassina. Giovanni nasce a Cremona nell’anno 1125 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 16 marzo 2023)de, vescovo e martire, vive all’epoca del conflitto tra l’imperatore Federico Barbarossa e il papato. Riesce a mantenere Cremona obbediente al Papa econ l’esilio la suaalla Chiesa. Il martirio per mano di un sicario non gli impedirà di perdonare la mano assassina.nasce a Cremona nell’anno 1125 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

