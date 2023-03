Odierna: “I veri tifosi della Salernitana non odiano Napoli: basta zizzania” (Di giovedì 16 marzo 2023) Nello Odierna sbotta, dichiarando che i veri tifosi della Salernitana non odiano Napoli: per lui bisogna finirla di smettere zizzania Nello Odierna mette fine ad ogni tipo di insinuazione sul presunto astio tra tifosi del Napoli e della Salernitana. Il giornalista e conduttore televisivo ha pubblicato un video sui social soffermandosi sulla questione: “I veri tifosi della Salernitana, quelli che vivono solo per la loro squadra e non hanno una doppia fede, non odiano Napoli. Poi ci può essere rivalità, ma quella è un’altra cosa. Sta girando qualche voce secondo la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023) Nellosbotta, dichiarando che inon: per lui bisogna finirla di smettereNellomette fine ad ogni tipo di insinuazione sul presunto astio tradel. Il giornalista e conduttore televisivo ha pubblicato un video sui social soffermandosi sulla questione: “I, quelli che vivono solo per la loro squadra e non hanno una doppia fede, non. Poi ci può essere rivalità, ma quella è un’altra cosa. Sta girando qualche voce secondo la ...

Odierna: 'Ultras Salernitana non odiano Napoli: basta mettere zizzania' AreaNapoli.it Odierna: "Ultras Salernitana non odiano Napoli: basta mettere zizzania" Il giornalista e conduttore televisivo, Nello Odierna, ha pubblicato un video sui social: "I veri tifosi della Salernitana, quelli che vivono solo per la loro squadra e non hanno una doppia fede, non ... Il giornalista e conduttore televisivo, Nello Odierna, ha pubblicato un video sui social: "I veri tifosi della Salernitana, quelli che vivono solo per la loro squadra e non hanno una doppia fede, non ...