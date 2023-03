Occhi puntati su Varsavia

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dallo scoppio della guerra in Ucraina la Polonia è in grande ascesa, con alcune questioni controverse che riguardano anche l’Italia. Ecco cosa salvare e cosa schivare. Il 2024 sarà un anno decisivo per Giorgia Meloni per via del duplice appuntamento delle elezioni del Parlamento europeo e della presidenza di turno del G7 che toccherà all’Italia. Prima di allora, gli strateghi di Palazzo Chigi dovranno seguire da vicino le elezioni parlamentari polacche del prossimo autunno. Lo scopo? Calibrare al meglio il nostro registro con. La Polonia ha assunto una indiscussa centralità nel club delle democrazie occidentali da quando la Russia ha invaso l’Ucrania.non ha solo visti confermati i propri moniti sulle cattive intenzioni di Mosca, ma ha assunto un ruolo-chiave sia assicurando forniture militari a Kiev, sia accogliendo un milione e ...