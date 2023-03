Nuovi scontri a Napoli, quasi 1000 poliziotti: sta succedendo all’esterno dell’hotel dell’Eintracht! (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli vince anche il ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte e raggiunge un risultato storico: è la prima volta che la squadra partenopea approda ai quarti di finale. Con il 3-0 gli azzurri mettono in cassaforte un risultato che non è mai stato in bilico, visto il vantaggio di due reti già assicurato all’andata, in Germania. Protagonista indiscusso della serata Victor Osimhen che con la sua doppietta mette al sicuro il risultato tra fine primo tempo e inizio secondo. Non a caso, il nigeriano, è stato poi votato come MVP della serata. A siglare la terza rete ci ha pensato Zielinski, su rigore. Coronamento di una serata perfetta che ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi del Napoli ma soprattutto del calcio e dello sport. Altri scontri a Napoli tra le due ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilvince anche il ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte e raggiunge un risultato storico: è la prima volta che la squadra partenopea approda ai quarti di finale. Con il 3-0 gli azzurri mettono in cassaforte un risultato che non è mai stato in bilico, visto il vantaggio di due reti già assicurato all’andata, in Germania. Protagonista indiscusso della serata Victor Osimhen che con la sua doppietta mette al sicuro il risultato tra fine primo tempo e inizio secondo. Non a caso, il nigeriano, è stato poi votato come MVP della serata. A siglare la terza rete ci ha pensato Zielinski, su rigore. Coronamento di una serata perfetta che ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi delma soprattutto del calcio e dello sport. Altritra le due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Nuovi scontri a Napoli dopo #NapoliEintracht questa volta alta tensione in zona lungomare - infoitinterno : ULTIM'ORA - Nuovi scontri tifosi Eintracht-Napoli, guerriglia in zona lungomare! Petardi e pietre - RuculuSimone : RT @fanpage: Nuovi scontri a Napoli dopo #NapoliEintracht questa volta alta tensione in zona lungomare - beatricebiasco_ : RT @fanpage: Nuovi scontri a Napoli dopo #NapoliEintracht questa volta alta tensione in zona lungomare - Spazio_Napoli : Nuovi scontri a Napoli, quasi 1000 poliziotti: sta succedendo all’esterno dell’hotel dell’Eintracht!… -