Nuovamente problemi con NoiPA che non funziona dopo il login (Di giovedì 16 marzo 2023) Registriamo ancora una volta problemi con NoiPA che non funziona, alla luce di un disservizio venuto a galla proprio in queste ore attraverso alcuni utenti. A differenza di quanto avvenuto in passato, il login non ci mostra particolari messaggi di errore, ma più semplicemente una schermata bianca. Vediamo come stanno le cose, con relativo raffronto rispetto a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo tramite altro articolo, con l’auspicio che dall’assistenza possa arrivare un feedback prima possibile per inquadrare al meglio tutta la questione. Emergono problemi con NoiPA che non funziona dopo il login: la situazione oggi 16 marzo Come stanno le cose? I problemi trapelati in settimana con NoiPA ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Registriamo ancora una voltaconche non, alla luce di un disservizio venuto a galla proprio in queste ore attraverso alcuni utenti. A differenza di quanto avvenuto in passato, ilnon ci mostra particolari messaggi di errore, ma più semplicemente una schermata bianca. Vediamo come stanno le cose, con relativo raffronto rispetto a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo tramite altro articolo, con l’auspicio che dall’assistenza possa arrivare un feedback prima possibile per inquadrare al meglio tutta la questione. Emergonoconche nonil: la situazione oggi 16 marzo Come stanno le cose? Itrapelati in settimana con...

