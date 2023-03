Nuova Apertura di ParkinGO all'aeroporto di Lamezia Terme (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) - Lamezia Terme (CZ), 16/03/2023 - ParkinGO sbarca anche a Lamezia Terme: i viaggiatori che scelgono di partire dallo scalo calabrese d'ora in poi avranno la possibilità di sfruttare le opzioni di parcheggio messe a disposizione da questa azienda presente nel mercato dei parcheggi aeroportuali da quasi 30 anni. Il parcheggio aeroportuale di ParkinGO si trova ad appena 1 chilometro di distanza dall'aeroporto, per un tempo di trasferimento pari a non più di un minuto. Si tratta di una soluzione affidabile e al tempo stesso conveniente per chiunque abbia la necessità di lasciare il proprio veicolo prima di un viaggio. Il servizio di trasferimento è sempre gratuito e incluso nel prezzo della sosta, ma non è questo il solo punto di forza di l'abbattimento di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) -(CZ), 16/03/2023 -sbarca anche a: i viaggiatori che scelgono di partire dallo scalo calabrese d'ora in poi avranno la possibilità di sfruttare le opzioni di parcheggio messe a disposizione da questa azienda presente nel mercato dei parcheggi aeroportuali da quasi 30 anni. Il parcheggio aeroportuale disi trova ad appena 1 chilometro di distanza dall', per un tempo di trasferimento pari a non più di un minuto. Si tratta di una soluzione affidabile e al tempo stesso conveniente per chiunque abbia la necessità di lasciare il proprio veicolo prima di un viaggio. Il servizio di trasferimento è sempre gratuito e incluso nel prezzo della sosta, ma non è questo il solo punto di forza di l'abbattimento di un ...

