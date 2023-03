Nuoto | Martina Carraro | “Lavoro anche ai 200 rana Se non mi qualifico per i Mondiali | non so se andrò avanti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il prossimo weekend sarà al trofeo Città di Firenze, intanto, è appena tornata da Tenerife, dopo il consueto periodo di preparazione “al caldo” che è ormai un appuntamento fisso del gruppo di Imola. A meno di un mese dai Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccioneè pronta a sbocciare in una nuova stagione che l’ha già vista fiorire al meeting di Losanna con la vittoria nei 50 e 100. E, se il buongiorno si vede dal mattino, la primavera potrebbe essere ricca di frutti per la 29enne di Fiamme Azzurre eC.I. Azzurra 91, allenata da Cesare Casella., prima Firenze poi Riccione. Gli Assoluti saranno la prima occasione importante per tentare il tempo per idi Fukuoka. Obiettivi? “Sarà l’ennesimo Campionato italiano ...