Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Nordcorea, lanciato nuovo missile balistico nel Mar del Giappone - News24_it : Nordcorea, lanciato nuovo missile balistico nel Mar del Giappone - TV7Benevento : Nordcorea, lanciato nuovo missile balistico nel Mar del Giappone - - TV7Benevento : Nordcorea: lanciato nuovo missile balistico nel Mar del Giappone - - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, lanciato un missile balistico a lungo raggio #corea #coreadelnord #nordcorea #seul #missile… -

Inoltre, questo fine settimana, l'esercito nordcoreano hadue missili da un sottomarino nelle acque vicino alla città nordcoreana di Sinpo, nel nord - est del Paese. La Corea del Sud e il ...Un team di ricercatori cinesi ha valutato che un attacco missilisticodalla Corea del Nord sarebbe capace di colpire una citta' degli Stati uniti centrali, se la difesa aerea americana non dovesse intercettarlo, in circa 33 minuti. Lo riferisce oggi il South ...Un team di ricercatori cinesi ha valutato che un attacco missilisticodalla Corea del Nord sarebbe capace di colpire una città degli Stati uniti centrali, se la difesa aerea americana non dovesse intercettarlo, in circa 33 minuti. Lo riferisce oggi il South ...

Nordcorea, lanciato nuovo missile balistico nel Mar del Giappone Adnkronos

(Adnkronos) - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a lungo raggio nel Mar del Giappone, poche ore prima che il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il suo omologo giapponese, Fumio ...SEUL - La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio nel mare al largo della sua costa orientale. La notizia è stata data da Seul. Si tratta dell'ennesimo test e arriva mentre la ...