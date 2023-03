“Non voglio far nascere mia figlia in questo mondo”: la paura di Natalia Paragoni (Di giovedì 16 marzo 2023) Natalia Paragoni a breve diventerà mamma di una bambina, come annunciato in occasione della sua presenza nello studio di Verissimo, insieme al compagno Andrea Zelletta, conosciuto in occasione della loro comune esperienza a Uomini e donne, dove lei era corteggiatrice e lui tronista nel corso dell’edizione 2018-2019. L’idea di avere una famiglia insieme era stata svelata dal ragazzo in occasione della sua partecipazione al Gf Vip nel 2021, pur sottolineando come quello non fosse un progetto immediato: “Ci piacerebbe diventare genitori, ma prima dobbiamo trovare una casa giusta e avere una stabilità economica adeguata”, aveva detto. Ora che il lieto evento si avvicina, Natalia Paragoni non nasconde di avere una grande paura dentro di sé, come accade spesso a chi è incinta per la prima volta. “Mi stavo ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 16 marzo 2023)a breve diventerà mamma di una bambina, come annunciato in occasione della sua presenza nello studio di Verissimo, insieme al compagno Andrea Zelletta, conosciuto in occasione della loro comune esperienza a Uomini e donne, dove lei era corteggiatrice e lui tronista nel corso dell’edizione 2018-2019. L’idea di avere una famiglia insieme era stata svelata dal ragazzo in occasione della sua partecipazione al Gf Vip nel 2021, pur sottolineando come quello non fosse un progetto immediato: “Ci piacerebbe diventare genitori, ma prima dobbiamo trovare una casa giusta e avere una stabilità economica adeguata”, aveva detto. Ora che il lieto evento si avvicina,non nasconde di avere una grandedentro di sé, come accade spesso a chi è incinta per la prima volta. “Mi stavo ...

