"Non usate l'acqua", la mappa della catastrofe: siccità, dove si resta a secco (Di giovedì 16 marzo 2023) “Risparmiate acqua, non escludo un'ordinanza”: l'appello di Luca Zaia in Veneto segue quelli di altri amministratori locali che nel tempo hanno invitato i cittadini a evitare sprechi per via dell'emergenza siccità. E in effetti, da un po' di tempo a questa parte, fiumi, laghi e falde acquifere sotterranee risultano essere in grave sofferenza nel nostro territorio. A lanciare l'allarme anche la Coldiretti, in un'analisi basata sui dati del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche: il 2023 - per come è iniziato - si sta già rivelando l'anno "più caldo di sempre, con una temperatura di 1,44 gradi in più rispetto alla media nei primi due mesi". Il tutto accompagnato da una sempre più cronica carenza d'acqua. Basti pensare che se nel 2022 è caduto il 30% di pioggia in meno, nei primi due mesi del 2023 le precipitazioni già risultano sotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Risparmiate, non escludo un'ordinanza”: l'appello di Luca Zaia in Veneto segue quelli di altri amministratori locali che nel tempo hanno invitato i cittadini a evitare sprechi per via dell'emergenza. E in effetti, da un po' di tempo a questa parte, fiumi, laghi e falde acquifere sotterranee risultano essere in grave sofferenza nel nostro territorio. A lanciare l'allarme anche la Coldiretti, in un'analisi basata sui dati del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche: il 2023 - per come è iniziato - si sta già rivelando l'anno "più caldo di sempre, con una temperatura di 1,44 gradi in più rispetto alla media nei primi due mesi". Il tutto accompagnato da una sempre più cronica carenza d'. Basti pensare che se nel 2022 è caduto il 30% di pioggia in meno, nei primi due mesi del 2023 le precipitazioni già risultano sotto ...

