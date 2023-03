"Non si fa gratis...". Meloni, la frase sfuggita a tutti: chi massacra (Di giovedì 16 marzo 2023) Un botta e risposta centrato sulle “parole chiave”, o comunque diventate iconiche nelle cronache recenti, quello che si è svolto al “premier question time”. Giorgia Meloni ha replicato al Movimento Cinquestelle sul tema del Superbonus e in chiusura ha evocato quel «gratuitamente» rinfacciato dalla maggioranza a Giuseppe Conte come leitmotiv per sostenere i vantaggi della misura. Il capogruppo pentastellato, Francesco Silvestri, ha quindi ricambiato evocando invece il «globo terracqueo» cui ha fatto riferimento il presidente del Consiglio nella conferenza stampa dopo il Cdm a Cutro. «Occorre intervenire per il riassorbimento dei crediti ancora in circolazione, stando attenti che non si traduca anche questo in un'occasione per lucrare impropriamente su rendite di posizione», ha dichiarato allora Meloni spiegando anche che «siamo pronti ad adottare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Un botta e risposta centrato sulle “parole chiave”, o comunque diventate iconiche nelle cronache recenti, quello che si è svolto al “premier question time”. Giorgiaha replicato al Movimento Cinquestelle sul tema del Superbonus e in chiusura ha evocato quel «gratuitamente» rinfacciato dalla maggioranza a Giuseppe Conte come leitmotiv per sostenere i vantaggi della misura. Il capogruppo pentastellato, Francesco Silvestri, ha quindi ricambiato evocando invece il «globo terracqueo» cui ha fatto riferimento il presidente del Consiglio nella conferenza stampa dopo il Cdm a Cutro. «Occorre intervenire per il riassorbimento dei crediti ancora in circolazione, stando attenti che non si traduca anche questo in un'occasione per lucrare impropriamente su rendite di posizione», ha dichiarato alloraspiegando anche che «siamo pronti ad adottare ...

