“Non mi piace la filosofia della Roma”, il direttore sportivo non fa sconti (Di giovedì 16 marzo 2023) La Roma è stata recentemente protagonista di un’opinione che un direttore sportivo ha pronunciato nei suoi confronti: ecco cosa ha detto I giallorossi si trovano in un momento della loro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Laè stata recentemente protagonista di un’opinione che unha pronunciato nei suoi confronti: ecco cosa ha detto I giallorossi si trovano in un momentoloro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Ripetere con me: il Mar Nero non è un lago russo. Sulle acque internazionali ci può volare chiunque. Se a Mosca non… - LaVeritaWeb : Il sindaco di Milano obbligato allo stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bimbi di famiglie… - Linkiesta : #Meloni in formato Garbatella, #Schlein piace a tutto il #Pd, #Conte non esiste Dal question time sono emerse novi… - diconoBorder : @capitolo2023 A uno che mi piace, ma non mi si fila ?? - senza_gioia94 : Posso dire che ad oggi, io Oriana la capisco? Essere riconosciuta come la donna che piace a Daniele, vuole solo que… -