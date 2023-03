“Non faccio la telecronaca”: la partita che Beppe Bergomi si è già rifiutato di commentare (Di giovedì 16 marzo 2023) C’è una partita che Beppe Bergomi non vorrebbe mai commentare. L’ex capitano dell’Inter è stato protagonista di uno scambio di battute con il giornalista Paolo Condò durante la diretta Sky nel post-partita di Porto–Inter, il match che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. La discussione era già proiettata appunto verso il sorteggio e i possibili incroci delle italiane (si sono qualificate anche Milan e Napoli). Condò ha auspicato un derby di Milano ai quarti e Bergomi ha replicato tra il serio e il faceto: “Se uscisse questo sorteggio mi rifiuterò di fare la telecronaca“. Il tono era scherzoso, anche se Bergomi è indubbiamente una bandiera nerazzurra e proprio dopo la gara tra Porto e Inter è stato accusato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) C’è unachenon vorrebbe mai. L’ex capitano dell’Inter è stato protagonista di uno scambio di battute con il giornalista Paolo Condò durante la diretta Sky nel post-di Porto–Inter, il match che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. La discussione era già proiettata appunto verso il sorteggio e i possibili incroci delle italiane (si sono qualificate anche Milan e Napoli). Condò ha auspicato un derby di Milano ai quarti eha replicato tra il serio e il faceto: “Se uscisse questo sorteggio mi rifiuterò di fare la“. Il tono era scherzoso, anche seè indubbiamente una bandiera nerazzurra e proprio dopo la gara tra Porto e Inter è stato accusato ...

