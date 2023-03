Non ci frega nulla della madre di Leonardo straniera, ma dell’ennesimo attacco all’identità nazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – La madre di Leonardo da Vinci schiava del Caucaso, immigrata, addirittura arrivata sui barconi dell’epoca. Presentando documentazioni interessanti più che altro nella tesi della provenienza di serva della donna. Ma il punto non è mai stato questo, bensì l’ossessione di chi, tra i tanti sulla stampa mainstream ad avvinghiarsi come avvoltoi sulla questione, ha titolato “Leonardo italiano solo a metà”, e di quello che è un tentativo realmente compulsivo, l’ennesimo che la cultura mainstream imbastisce, contro la cultura identitaria italiana. Non ci frega niente della nazionalità della madre di Leonardo La prima cosa da stabilire è questa: di quale Paese fosse la madre di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – Ladida Vinci schiava del Caucaso, immigrata, addirittura arrivata sui barconi dell’epoca. Presentando documentazioni interessanti più che altro nella tesiprovenienza di servadonna. Ma il punto non è mai stato questo, bensì l’ossessione di chi, tra i tanti sulla stampa mainstream ad avvinghiarsi come avvoltoi sulla questione, ha titolato “italiano solo a metà”, e di quello che è un tentativo realmente compulsivo, l’ennesimo che la cultura mainstream imbastisce, contro la cultura identitaria italiana. Non cinientenazionalitàdiLa prima cosa da stabilire è questa: di quale Paese fosse ladi ...

