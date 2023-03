Noemi Bocchi fa ingelosire Francesco Totti? La foto in costume sparisce dai social (Di giovedì 16 marzo 2023) La storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti prosegue a gonfie vele, tanto che sono in arrivo nuovi progetti per loro. Tuttavia, un dettaglio scrutato dagli utenti social ha fatto letteralmente il giro del web. La bella Noemi, non a caso, aveva pubblicato su Instagram uno scatto in costume da bagno. Neanche a dirlo sono piovuti numerosi commenti di apprezzamento e tantissimi like. Sta di fatto che, dopo solo pochi minuti, l’immagine è sparita dal social. Stando alle voci, ci sarebbe stato lo zampino del numero dieci. Noemi Bocchi: la foto in costume sparisce nel nulla Non è un mistero che Francesco Totti sia una persona molto gelosa in ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 marzo 2023) La storia traprosegue a gonfie vele, tanto che sono in arrivo nuovi progetti per loro. Tuttavia, un dettaglio scrutato dagli utentiha fatto letteralmente il giro del web. La bella, non a caso, aveva pubblicato su Instagram uno scatto inda bagno. Neanche a dirlo sono piovuti numerosi commenti di apprezzamento e tantissimi like. Sta di fatto che, dopo solo pochi minuti, l’immagine è sparita dal. Stando alle voci, ci sarebbe stato lo zampino del numero dieci.: lainnel nulla Non è un mistero chesia una persona molto gelosa in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuotidianPost : Noemi Bocchi operata per diastasi: il post social prima dell’intervento - infoitcultura : Noemi Bocchi, la foto in bikini fa ingelosire Totti - FilippoCarmigna : Noemi Bocchi si è operata per la diastasi, il futuro è più roseo - CorrNazionale : #NoemiBocchi si è operata con il dottor Giovanni Giugliano per la diastasi addominale alla Mater Dei di Roma, dove… - SaluteLab : #NoemiBocchi, la compagna di #FrancescoTotti, è stata operata di diastasi addominale. Di cosa si tratta ?? -