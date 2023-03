No! Questo video non riprende dei mezzi militari inviati dall’Occidente a Kiev: nessuno di questi andrà in Ucraina (Di giovedì 16 marzo 2023) Sta circolando un clip, diventata presto virale, della durata di pochi secondi. In essa vengono ripresi dall’alto moltissimi veicoli militari, che secondo gli utenti sarebbero gli aiuti inviati dall’Occidente a Kiev come sostegno per combattere la guerra scoppiata dopo l’invasione russa. Vediamo se è davvero così. Per chi ha fretta: Circola un video di pochi secondi che riprende moltissimi veicoli militari. Alcuni utenti sostengono che si tratti degli aiuti militari inviati dell’Occidente all’Ucraina. In realtà, sono attrezzature militari statunitensi che stazionano nel porto polacco di Gdynia, in attesa di fare ritorno negli USA. Analisi «Polonia: dove arrivano gli aiuti ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Sta circolando un clip, diventata presto virale, della durata di pochi secondi. In essa vengono ripresi dall’alto moltissimi veicoli, che secondo gli utenti sarebbero gli aiuticome sostegno per combattere la guerra scoppiata dopo l’invasione russa. Vediamo se è davvero così. Per chi ha fretta: Circola undi pochi secondi chemoltissimi veicoli. Alcuni utenti sostengono che si tratti degli aiutidell’Occidente all’. In realtà, sono attrezzaturestatunitensi che stazionano nel porto polacco di Gdynia, in attesa di fare ritorno negli USA. Analisi «Polonia: dove arrivano gli aiuti ...

