No! Piero Fassino non ha pubblicato un tweet sfidando le banche russe a resistere a un anno di sanzioni (Di giovedì 16 marzo 2023) «Grillo fondi un partito, vediamo quanti voti prende». Questa lungimirante frase di Piero Fassino è passata alla storia. Era il 2009. Beppe Grillo alla fine un partito l’ha fondato, e nel 2010 iniziava ad apparire nei sondaggi. Ora, c’è chi, basandosi su questa profezia dell’ex sindaco dem di Torino, sostiene che Fassino ci abbia riprovato. «Se le banche russe vogliono dimostrare che sono più solide di quelle americane, resistano a un anno di sanzioni, poi vediamo che succede». Questo è il testo che si legge su centinaia di post su Facebook nei quali viene condiviso lo screenshot di un presunto tweet del politico. Un’occasione perfetta, dato che le prime sanzioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono arrivate circa un ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) «Grillo fondi un partito, vediamo quanti voti prende». Questa lungimirante frase diè passata alla storia. Era il 2009. Beppe Grillo alla fine un partito l’ha fondato, e nel 2010 iniziava ad apparire nei sondaggi. Ora, c’è chi, basandosi su questa profezia dell’ex sindaco dem di Torino, sostiene checi abbia riprovato. «Se levogliono dimostrare che sono più solide di quelle americane, resistano a undi, poi vediamo che succede». Questo è il testo che si legge su centinaia di post su Facebook nei quali viene condiviso lo screenshot di un presuntodel politico. Un’occasione perfetta, dato che le primedei Paesi occidentali nei confronti della Russia sono arrivate circa un ...

