No! La termografia non rivela il fantomatico grafene nei vaccini anti Covid-19

(Di giovedì 16 marzo 2023) È apparsa su Facebook un’alternativa alle solite narrazioni No vax, basate sulle analisi del sangue dei vaccinati contro il nuovo Coronavirus. Stavolta, oltre alle presunte particelle die relativi coaguli nel sangue degli inoculati, vengono mostrate anche immagini «termografiche» di un corpo «devastato da coaguli di sangue la cui presenza non arreca sintomi ed è fatale». La clip rappresenta una parte di una vecchia intervista in inglese, ricaricata più recentemente su Rumble (trovate diverse condivisioni su Facebook, per esempio qui, qui e qui), dove la dottoressa Ana Maria Mihalcea interroga il collega Felipe Reitz riguardo a tali fenomeni, che si suggeriscono dovuti aldei. Del caso si erano già occupati i colleghi di Respectful Insolence in una analisi del 24 agosto 2022. Per ...